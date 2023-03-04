صبيا 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسحقق طلاب وطالبات تعليم صبيا ثلاثة مقاعد على مستوى الوطن العربي في مبادرة "الموهوبون العرب" في دورتها الثانية 2022 – 2023م، والتي نظمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لاكتشاف ورعاية وتمكين المواهب العربية الشابة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وهيئة تقويم التعليم والتدريب .وحصل الطالب إبراهيم مكي النعمي على تصنيف موهبة استثنائية، والطالبة ريوف عبد الله الأعجم على تصنيف موهوب، والطالبة كاذية حسن غزواني تصنيف واعد بالموهبة.وأشار مدير تعليم صبيا عثمان مسملي إلى أن منجز الطلبة جاء ضمن أسماء 376 موهبة عربية، أعلنتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" خلال حفل إعلان أسماء المتأهلين في الدورة الثانية من مبادرة "الموهوبون العرب".وأكد مدير تعليم صبيا الطلبة أن المبادرة تسهم في نشر ثقافة الإبداع، وصقل المواهب، والاستثمار في عقول الأبناء ؛ بما توجده من بيئة محفزة، وإثراء الطلبة الموهوبين بالمهارات التي تشبع شغفهم وتلبي ميولهم، وتعدهم لمواكبة المستقبل، والمشاركة في دفع عجلة التنمية في وطننا المعطاء.يذكر أن الطلبة المشاركين في المبادرة مثلوا 15 دولة عربية، حيث ستقدم مؤسسة "موهبة" حزمة من البرامج لتنمية قدرات الموهوبين العرب المتأهلين في المبادرة، التي تهدف إلى قيادة حراك علمي لاكتشاف واحتضان الموهوبين، وبناء قيادات شابة عربية واعدة تقود العالم العربي نحو مستقبل زاهر، وتحقيق التنمية المستدامة لرفع الكفاءات والطاقات في العالم العربي.// انتهى //15:23ت م0036