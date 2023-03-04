الدمام 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسضبطت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، ٨ أطنان من الخضار والفواكه، يقوم على بيعها عمالة مخالفة، في منطقة المستودعات بغرب الدمام، وذلك ضمن حملات وجولات البلدية التي تنفذها في نطاق إشرافها.وأوضحت الأمانة أن إدارة الأسواق، بالتعاون مع الدوريات الأمنية بشرطة الدمام، قامت بإعداد مسبق للحملة بناءً على بلاغ مواطن لسوق تديره عماله في منطقة المستودعات بحي المنار، حيث تم على إثر الحملة ضبط عدد من المخالفين من العمالة يقومون، ببيع الخضروات والفواكه، وتم مصادرة 8 أطنان من الخضروات والفواكه إلى جانب 200 كيلو من الأسماك مجهولة المصدر، وعدد من الدجاج والبيض، مؤكدةً أنه تم إحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة، وتنظيف الموقع من المخلفات والنفايات.ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات والطوارئ "940"، داعيةً الجميع لعدم شراء المواد الغذائية من الباعة الجائلين المخالفين، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة عوائلهم.//انتهى//15:23ت م0037