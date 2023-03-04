الجبيل 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واساُختُتِمَت أمس، أنشطة ميدان فروسية الجبيل للموسم الحالي ١٤٤٤هـ، بحضور محافظ الجبيل منصور الداود، و إدارة الميدان وممثلي الجهات الراعية والمشاركة، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط 1600 متر. جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول كأس مجموعة شركات الخاطر " للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد "مختارك" لإسطبل عبدالعزيز العتيقي، وفي الشوط الثاني كأس شركة " ساتورب " الجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد "شغموم جي اف" لإسطبل ماجد المنصوري، وفي الشوط الثالث كأس شركة "التصنيع" للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أفراس + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد "سيرينا" لإسطبل حمد المري، وفي الشوط الرابع كأس الهيئة الملكية بالجبيل للجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 4 سنوات ، فاز بالمركز الأول الجواد " عنان المجد " لإسطبل غازي المطيري.وفي الشوط الخامس كأس محافظة الجبيل للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات، حقق المركز الأول الجواد "توافق" لإسطبل فؤاد القصير .وفي ختام السباق كرم محافظ الجبيل الشركات الراعية لأنشطة ميدان فروسية الجبيل، والهيئة الملكية بالجبيل وبلدية الجبيل وشرطة الجبيل ودوريات الأمن ومرور الجبيل والجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالجبيل.//انتهى//15:24ت م0038