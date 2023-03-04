رياضي/ اختتام سباقات ميدان فروسية الجبيل للموسم الحالي ١٤٤٤هـ
السبت 1444/8/12 هـ الموافق 2023/03/04 م واس
الجبيل 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس
اُختُتِمَت أمس، أنشطة ميدان فروسية الجبيل للموسم الحالي ١٤٤٤هـ، بحضور محافظ الجبيل منصور الداود، و إدارة الميدان وممثلي الجهات الراعية والمشاركة، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.
وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط 1600 متر. جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول كأس مجموعة شركات الخاطر " للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد "مختارك" لإسطبل عبدالعزيز العتيقي، وفي الشوط الثاني كأس شركة " ساتورب " الجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد "شغموم جي اف" لإسطبل ماجد المنصوري، وفي الشوط الثالث كأس شركة "التصنيع" للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أفراس + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد "سيرينا" لإسطبل حمد المري، وفي الشوط الرابع كأس الهيئة الملكية بالجبيل للجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 4 سنوات ، فاز بالمركز الأول الجواد " عنان المجد " لإسطبل غازي المطيري.
وفي الشوط الخامس كأس محافظة الجبيل للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات، حقق المركز الأول الجواد "توافق" لإسطبل فؤاد القصير .
وفي ختام السباق كرم محافظ الجبيل الشركات الراعية لأنشطة ميدان فروسية الجبيل، والهيئة الملكية بالجبيل وبلدية الجبيل وشرطة الجبيل ودوريات الأمن ومرور الجبيل والجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالجبيل.
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15:24ت م
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