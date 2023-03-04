جنيف 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسعقدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، اجتماعاً بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في جنيف، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبدالمحسن بن خثيله.وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وحرصها الدائم على جعل الإنسان أولوية في كافة المجالات، كما بحث الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام بين الهيئة والمنظمة.وناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التنسيق المشترك والمستمر في هذا المجال بما يحقق مصلحة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.حضر اللقاء أعضاء وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان من مسؤولي هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على وكالة التعاون الدولي محمد الثعلي، ووكيل الهيئة للتقارير والمعاهدات نايف العتيبي، والأمين العام للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالهيئة محمد المصري.// انتهى //16:17ت م0042