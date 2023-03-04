القاهرة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 3.5 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.082.5 تريليون جنيه، مقابل 1.079 تريليون جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 0.3%.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% مسجلاً 16846.79 نقطة، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 2.93% ليصل إلى 3058.88 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 2.21% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 4534.76 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 13.3 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.551 مليون ورقة مُنَفّذة على 334 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.// انتهى //16:31ت م0043