جدة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأَطلقَ صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم مبادرة "جدة تتحرك" في نسختها الثانية بواجهة روشن البحرية، وسط تنافس أكثر من 5000 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، وحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والمهتمين بالشؤون الرياضية والصحية.وفور وصول سموّه تجوّل في أجنحة الشركاء الحكوميين والرعاة ومن ضمنها جناح لنبادر، ثم أطلق مسيرة المشي التي بدأت من ساحة اللؤلو لمسافة 5 كلم.وتأتي النسخة الثانية بتنظيم من غرفة جدة ممثلة في مجلس الرعاية الصحية بالشراكة مع أمانة محافظة جدة و برنامج "لنبادر" أحد برامج محافظة جدة، ومشاركة وزارة الرياضة ووزارة الصحة والإدارة العامة للتعليم بجدة وجامعة جدة.وتهدف مبادرة "جدة تتحرك" لتعزيز ثقافة المشي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم الصحة العامة لمختلف شرائح المجتمع لدى سكان جدة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 23 ممشى موزعا على أحياء المحافظة، كما خصصت مسارات لمشاركة ذوي الإعاقة.يُذكر أن المبادرة تشهد عدداً من الأنشطة الصحية والرياضية يقدمها عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص انطلاقاً من تعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة رياضة المشي لدى الجميع.//انتهى//16:32ت م0044