جدة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأطلقت غرفة جدة أمس، فعاليات بسطة ماركت في نسختها السابعة التي تقام خلال الإجازة الأسبوعية، بدعم من محافظة جدة، وأمانة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، ومنشآت، وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة.وتواصل غرفة جدة تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والأسر المنتجة وأصحاب المهن الحرة لعرض منتجاتهم ضمن فعالية جاذبة للتسوق في مدينة جدة، تتيح الفرصة لتسويق وبيع منتجاتهم بشكل احترافي.وتتيح بسطة ماركت للمجتمع، وأصحاب الأعمال التعرف مباشرة على المبادرين ومنتجات هذه الشريحة واستثمارها، إلى جانب الإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية في موقعٍ واحد ومنصة تسويقية موسمية، وإيجاد بيئة متنوعة للتجارة والترفيه لكافة أفراد المجتمع،وتقدم بسطة ماركت حزمة من المبادرات وخدمــات تدريــب وإرشــاد وبرامــج تمكينيه وذلــك للمســاهمة في مســاعدتهم لإنشــاء واســتمرارية مشــاريعهم عــلى أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة.// انتهى //16:32ت م0045