القاهرة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسرحب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.ودعا المرصد العربي في بيانٍ اليوم، المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن وأطراف اتفاقية جنيف الرابعة إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم، لمحاسبة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" التي دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الدينية، والشعب الفلسطيني بقتل وتهجير المئات، وبناء المستوطنات، وكذلك ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الشعب الفلسطيني.وأعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن قلقه حيال تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على نحو يُنذر بتفجر الأوضاع، ويهدد الأمن والاستقرار، كما يعرقل أي محاولات جادة لتحقيق السلام العادل.// انتهى //16:37ت م0047