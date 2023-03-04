جدة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسوقعت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، بمقر بيت الشباب في جدة أمس ، اتفاقيات شراكة ،بحضور أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورؤساء بعض الجمعيات وسفراء سقيا.وأفاد رئيس مجلس الإدارة ‎عايض عبدالله بن درهم، أن سقيا الماء وقعت الاتفاقيات مع الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة ، وجمعية البر الخيرية بمحافظة الكامل ، وجمعية البر بحقال ، وجمعية البر الخيرية بالأبواء ، مشيراً إلى أن الشراكات هدفت لتلبية احتياجات مستفيدي الجمعيات بالماء وتوعيتهم بترشيد استهلاكه .//انتهى//16:38ت م0048