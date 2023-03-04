اجتماعي / "سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة توقع شراكات لتلبية احتياجات المستفيدين
السبت 1444/8/12 هـ الموافق 2023/03/04 م واس
جدة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس
وقعت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، بمقر بيت الشباب في جدة أمس ، اتفاقيات شراكة ،بحضور أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورؤساء بعض الجمعيات وسفراء سقيا.
وأفاد رئيس مجلس الإدارة عايض عبدالله بن درهم، أن سقيا الماء وقعت الاتفاقيات مع الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة ، وجمعية البر الخيرية بمحافظة الكامل ، وجمعية البر بحقال ، وجمعية البر الخيرية بالأبواء ، مشيراً إلى أن الشراكات هدفت لتلبية احتياجات مستفيدي الجمعيات بالماء وتوعيتهم بترشيد استهلاكه .
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16:38ت م
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