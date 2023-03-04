الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واساستقبل معالي قائد القوات المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، الشيخ عبداللطيف القبلي أحد رموز قبيلة مراد، ومن المشائخ البارزين في اليمن.وقدم معالي قائد القوات المشتركة خلال اللقاء، خالص تعازيه للشيخ القبلي في وفاة أحد أبنائه الذي استشهد في عدن مؤخراً.كما أكد الفريق أول الأزيمع استمرار المملكة وقيادتها في دعم الأشقاء اليمنيين حكومة وشعباً، مشدداً على روابط الأخوة الصادقة التي تربط الشعبين الشقيقين.// انتهى //17:03ت م0051