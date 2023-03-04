القدس المحتلة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسوثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 56 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية الشهر الماضي، وتسليم إخطارات بهدم 66، ضمن عمليات الهدم التي طالت مئات المنازل العام الماضي بهدف تكريس الاستيطان.وقالت هيئة مقاومة الجدار في تقرير : إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 636 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم الشهر الماضي، بالتزامن مع المصادقة على 23 مخططاً استيطانياً لإقامة 4625 وحدة استيطانية، واقتلاع أكثر من 562 شجرة زيتون، والاستيلاء عل مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بهدف توسيع المستوطنات.من جانبه ، قال منسق التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود في تصريح : إن هناك تسارعاً في عمليات الاستيطان والتهويد منذ بداية العام الجاري، من خلال مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة نحو 15 ألف وحدة استيطانية، بالإضافة لوجود مخططات تهدف لتعزيز الاستيطان، خاصة في المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، والتي تشكل 61 % من مساحة الضفة الغربية، محذراً من خطورة تلك المخططات على الوجود الفلسطيني خاصة في مناطق مثل الأغوار، والقرى والتجمعات الفلسطينية التي تقع في غلاف القدس، والتي يخطط الاحتلال لتهجيرها، وتحديداً في قرية الخان الأحمر وتجمع أبو النوار.// انتهى //18:07ت م0056