الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد 2006 اليوم، المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي الذي يسبق المشاركة في البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين المقرر إقامتها العام المقبل 2024م، وذلك بإقامة معسكر داخلي مفتوح في المنطقة الشرقية يستمر حتى تاريخ 13 من شهر مارس الجاري.وفي المرحلة الثانية من التحضيرات، سيشارك أخضر الناشئين في البطولة الودية الثلاثية في مصر خلال الفترة من 25 مارس حتى 03 أبريل 2023م، ثم سيخوض البطولة المتوسطية 19 بمدينة نابل التونسية خلال الفترة من 23 - 30 أبريل 2023م.وضمت القائمة المختارة 28 لاعباً وهم: عبد الله المرهون، محمد القايد، حسين الحمدان، فراس الحويل، عبدالله هوساوي، مؤيد البيضي، حيدر التاروتي، سلمان المعيني، عبدالله القريناوي، محمد دهيم، مهند دهيم، أحمد العبيدي، علي السني، سجاد العرادي، محمد السيهاتي، أسامة ربيع، أمجد البيض، معاذ البيض، ريان القباع، محمد الصادق، أحمد الضاحي، أحمد الرمضان، فاضل الرمضان، عبدالله الهاشم، محمد جراد، حسن غزوي، عباس العوازم، عمار الحايك.// انتهى //18:17ت م0057