أبوظبي 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة اليوم برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني التي يزور الإمارات حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنايئة بين البلدين في المجالات كافة ، الاقتصادية ، والاستثمارية والتجارية ، إضافة إلى بحث القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:19ت م0058