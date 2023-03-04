سياسي / رئيس دولة الإمارات يلتقي برئيسة الوزراء الإيطالية
السبت 1444/8/12 هـ الموافق 2023/03/04 م واس
أبوظبي 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة اليوم برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني التي يزور الإمارات حالياً .
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنايئة بين البلدين في المجالات كافة ، الاقتصادية ، والاستثمارية والتجارية ، إضافة إلى بحث القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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18:19ت م
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