جدة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسيصادف اليوم العالمي للهندسة من أجل التنمية المستدامة الـ 4 من مارس كل عام؛ لما للهندسة دور أساسي في التنمية وتحقيق رفاه الجميع وجودة الحياة؛ حيث يركز هذا اليوم على أهمية وضمان قدرة الأجيال المقبلة من المهندسين والعلماء على إيجاد حلول للمشكلات المحلية والعالمية؛ ويهدف للتوعية بدور المهندسين والنهض بالوعي بالمهن الهندسية، وإعداد البرامج التي ترمي لتشجيع المزيد من الشباب والشابات لخوض غمار هذا المهن؛ وشغلها بالكفاءات المؤهلة.وتلعب الهندسة دوراً في تحقيق التقدم في مجال الاحتياجات الأساسية من مأكل وصحة وسكن وطرق ومواصلات ومياه وطاقة وإدارة موارد، إلى جانب الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتعزيز التنمية الآمنة والمستدامة؛ مع توظيف أحدث وأهم الأساليب والمعالجات الصناعية في مختلف التخصصات الهندسية وما تم التوصل إليه في مهنة الهندسة ومسايرة الرقي والتقدم المهني في العالم.وكانت قد شهدت المملكة انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2030"،الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين خلال المدة من 27 فبراير حتى 2 مارس 2023م في الرياض؛ الذي يمثل أضخم مناسبة مهنية يتم تنظيمها في المنطقة؛ بمشاركة عدد من اصحاب المعالي ورؤساء المنظمات الهندسية الخليجية، والمهتمين بالقطاع الهندسي، وذلك لمتابعة وعرض تطورات المهنة بجميع تخصصاتها وفروعها، والإشادة بالتقدم والتطور في جميع المجالات؛ في ظل توفر المواهب والخبرات والمقومات السعودية لخدمة الاقتصاد والصناعات الهندسية والفنية في المجالات الرئيسية والفرعية.وتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات التي تستعرضها نخبة من رواد القطاعات الهندسية، المتعلقة بتطوير القطاع الهندسي والكوادر الوطنية الهندسية، وتعزيز مشاركة المكاتب والشركات الهندسية في المشروعات المرتبطة بمنظومة جودة الحياة؛ في ظل مشاركة أكثر من 48 متحدثاً من 25 دولة، وتقديم أكثر من 500 ورقة علمية، وبمشاركة أكثر من 100 جهة مختلفة من القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات.كما قدم المؤتمر معالجات وخبرات وتجارب متنوعة؛ عبر استعراضه لستة مسارات هندسية في 12 محوراً في مختلف التخصصات الهندسية؛ شملت الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، إضافةً إلى الهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية؛ في حين صاحب المؤتمر وما تضمنه من ندوات وجلسات ونقاشات جادة ومتخصصة؛ المعرض الهندسي المصاحب الذي قد للزوار أبرز الفرص والابتكارات والتقنيات، إضافةً إلى الخدمات الهندسية.//انتهى//18:23ت م0059