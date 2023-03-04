مكة المكرمة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واسقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين والمصلين، وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 24.960 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 2.550 مستفيدًا، وتقديم التوعية الرقمية لـ 30.000 مستفيد، إلى جانب 83.000 مستفيداً من التوعية الميدانية.كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.003 مستفيدين، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 3.000 لتر من المعطرات، و32.700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5.600 لتر من معقمات الأيدي، و 2.900 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 2.700 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.700 لتر في تعقيم الأسطح.كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 450 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات التطوعية لـ 24.450 مستفيداً، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 3.581 مستفيداً، إلى جانب فرش 25.000 سجادة بالمسجد الحرام.// انتهى //18:47ت م0060