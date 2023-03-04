إسلام آباد 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واساعتقلت أجهزة الأمن الباكستاني ثمانية أشخاص من عناصر تنظيمات إرهابية، خلال عمليات مستهدفة نفذتها في مناطق مختلفة من إقليم البنجاب الشرقي.وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة البنجاب في بيان اليوم ، أن الإرهابيين تم اعتقالهم في مدينتي لاهور وسرقودها، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في الإقليم.وأضاف أن المعتقلين ينتمون إلى منظمات إرهابية محظورة، وأن قوات الأمن صادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات.// انتهى //19:24ت م0063