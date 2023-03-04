جدة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسالتقى نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور زامير اقبال بمعالي وزير التعليم ومحو الأمية الغاني غيوم هوينج ،وذلك بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة .وبحث الطرفان خلال اللقاء الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة البنك الإسلامي وجمهورية غينيا.وأكد نائب رئيس البنك الالتزام بتوسيع وتعزيز التعاون في المشاريع بين الطرفين والتي تشمل 27 مشروعا بإجمالي 987.36 مليون دولار أمريكي، منها ثلاثة مشاريع تهدف إلى دعم تطوير التعليم الفني والمهني وبرنامج قطاع التعليم الابتدائي.// انتهى //20:01ت م0065