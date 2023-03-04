الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسيستقبل باب الامتياز التجاري زُوَّاره في ملتقى بيبان 23 الذي تُقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والخدمات الهادفة إلى زيادة فرص توسُّع العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري المحلية والعالمية.ويهدف الباب إلى التعريف بمفهوم الامتياز التجاري والخدمات المقدمة من قبل المركز، واستعراض الفرص الاستثمارية للعلامات التجارية المانحة للامتياز عالمياً ومحلياً، والربط مع الجهات ذات العلاقة لدعم منظومة الامتياز، كنموذج للتوسع والاستثمار محلياً وعالمياً، ونشر ثقافة العمل بالامتياز التجاري، ورفع المستوى المهاري لأصحابه ومانحيه والممارسين في المجال.ويستهدف هذا الباب كلاً من: رواد الأعمال الراغبين في الحصول على الامتياز التجاري، والمستثمرين المهتمين بالحصول على الفُرص الاستثمارية في ذات المجال، إضافة إلى المنشآت الراغبة بالتوسع باستخدام نموذج عمل الامتياز التجاري، وكذلك الممارسين من الجهات والأطراف ذات العلاقة في المجال.ويوفر الباب فرص التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها للزوار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مجال الامتياز التجاري، ليشكّل علامة فارقة في عالم ريادة الأعمال، فاتحاً المجال أمام الشباب للتعرف على الفرص الاستثمارية، ومعززاً فرص توسّع العلامات التجارية الوطنية، ونشر ثقافة العمل بالامتياز التجاري، ورفع المستوى المهاري لأصحاب ومانحي الامتياز والممارسين في المجال، والتعريف بمركز الامتياز التجاري، ودوره في دعم القطاع، بالإضافة إلى ربط أصحاب المصلحة في المنظومة ذاتها.كما يُمكِّن البابُ أصحابَ العلامات التجارية الناشئة من الاستفادة من الدعم المقدم من قبل الجهات ذات العلاقة في منظومة الامتياز التجاري، عن طريق تقديم عدد من الأنشطة التي تخدم المستفيدين في ذات المجال؛ كالاطلاع على الفرص الاستثمارية، والتعرف والاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل مركز الامتياز التجاري، بالإضافة إلى تقديم ورش العمل والندوات التوعوية المتعلقة بالمجال، وإتاحة الفرص للاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية من خلال تقديم الجلسات الاستشارية .ويقدم الملتقى عددًا من الدورات التدريبية التي تخدم المستفيدين في ذات القطاع كتجربة الحصول على الامتياز وبناء الامتياز المُستَدَام.كما يقدم الباب خدماته في مجال تقييم العلامات التجارية وترخيص الوسطاء، وخدمة مدير الامتياز، وبرنامج طموح، وخدمة عرض العلامات التجارية، بالإضافة إلى خدمات تيسير النفاذ للتمويل، والتسوية الودية، وقيد الامتياز التجاري.الجدير بالذكر أن مركز الامتياز التجاري يُسهم في الوصول إلى فُرص الامتياز التجاري من خلال إتاحة مجموعة من العلامات التجارية المانحة له وعددها 52 جهة، وربط هذه العلامات التجارية برواد الأعمال والمستثمرين؛ بما ينتهي إلى رفع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، فيما يُلبِّي ملتقى بيبان 23 طموحات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويحفّز دخول منشآت جديدة للسوق من خلال نشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.//انتهى//20:02ت م0066