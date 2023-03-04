الطائف 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسهطلت اليوم أمطار على محافظة الطائف, شملت المراكز والهجر في شمال وجنوب المحافظة، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //20:02ت م0067