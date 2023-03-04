الدمام 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية البلدية المتنوعة في أكثر من مجال أمام القطاع الخاص بمحافظة القطيف؛ بهدف إشراك القطاع في عملية التنمية وتعزيز عناصر جودة الحياة.وأشارت الأمانة، إلى أن أبرز هذه الفرص أرض لإقامة مشروع منتزه ترفيهي على شارع أحد في القطيف بمساحة تبلغ ٢٤٢١٠ آلاف م٢، بعقد لمدة ٢٥ سنة، ومراكز تجارية متنوعة الأنشطة والاستخدامات بمساحات مختلفة في أحياء الإسكان بالجش ،والبحر في القطيف، وصناعية الأوجام، وقصر أفراح في سيهات، ومحطة وقود فئة (أ) بمخطط الخزامي بالقرب من طريق المطار، ولوحات دعائية بطريق الجبيل السريع، إضافة إلى العديد من الفرص المتميزة الأخرى.ودعت أمانة الشرقية الراغبين في الدخول في هذه المزايدات مراجعة وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات في بلدية محافظة القطيف أو الاطلاع على التفاصيل عبر تطبيق #فرص: ‏‪onelink.to/4yt73k‬ ‏أو الموقع الإلكتروني: ‏furas.momra.gov.sa// انتهى //20:14ت م0070