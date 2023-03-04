سياحة وترفيه / مهرجان ربيع بريدة يقدِّم جملة من الفعاليات
السبت 1444/8/12 هـ الموافق 2023/03/04 م واس
بريدة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس
انطلقت فعاليات مهرجان ربيع بريدة، بمجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة في متنزه القصيم الوطني شرق بريدة ، بإشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر ،ويستمر 10 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بمنطقة القصيم .
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد بن يحيى اليحيى، أن أنشطة وفعاليات المهرجان تشمل المحال التجارية، والأسر المنتجة، والألعاب، وعربات الفود كورت، والمسابقات الثقافية الترفيهية، والعروض المتنوعة.
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20:20ت م
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