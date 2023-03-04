بريدة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسانطلقت فعاليات مهرجان ربيع بريدة، بمجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة في متنزه القصيم الوطني شرق بريدة ، بإشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر ،ويستمر 10 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بمنطقة القصيم .وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد بن يحيى اليحيى، أن أنشطة وفعاليات المهرجان تشمل المحال التجارية، والأسر المنتجة، والألعاب، وعربات الفود كورت، والمسابقات الثقافية الترفيهية، والعروض المتنوعة.// انتهى //20:20ت م0072