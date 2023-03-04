الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واسيواجه المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، غداً (الأحد)، نظيره منتخب اليابان، على صالة أرينا في بتايا في نصف نهائي بطولة NSDF الدولية المقامة في تايلاند.وأنهى "أخضر الصالات" اليوم، تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي تحتضن مباريات البطولة بقيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة من خلال إيقاف خطورة الفريق المنافس واستغلال نقاط ضعفه، قبل أن تختتم التدريبات بإقامة مناورة على كامل الصالة،وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.وكان "أخضر الصالات" تأهل إلى نصف النهائي بعد حصوله على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة B.//انتهى//20:46ت م0073