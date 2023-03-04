رياضي / "أخضر السهام" يعسكر في الرياض استعدادًا للكأس القارية
السبت 1444/8/12 هـ الموافق 2023/03/04 م واس
الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس
أعلنَ الاتحادُ السعودي للسهام بدءَ إقامةِ معسكر المنتخب السعودي للسهام "السهام الخضر" يوم غد، في مدينة الرياض.
ويضمُّ المعسكر لاعبين ولاعبات لكلا الفئتين في رياضة السهام القوس الأولمبي والقوس المركب بـ 5 لاعبين قوس الريكيف رجال،و4 لاعبات سيدات قوس الريكيف،و3 لاعبين قوس مركب.
ويأتي هذا المعسكر استعدادًا لبطولة كأس آسيا للسهام المرحلة الأولى المقامة في تايبييه - تايوان وتبدأ في 14 مارس ، بالإضافة إلى اختيار قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب من خلال التصفيات داخل المعسكر.
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20:51ت م
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