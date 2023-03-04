الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأعلنَ الاتحادُ السعودي للسهام بدءَ إقامةِ معسكر المنتخب السعودي للسهام "السهام الخضر" يوم غد، في مدينة الرياض.ويضمُّ المعسكر لاعبين ولاعبات لكلا الفئتين في رياضة السهام القوس الأولمبي والقوس المركب بـ 5 لاعبين قوس الريكيف رجال،و4 لاعبات سيدات قوس الريكيف،و3 لاعبين قوس مركب.ويأتي هذا المعسكر استعدادًا لبطولة كأس آسيا للسهام المرحلة الأولى المقامة في تايبييه - تايوان وتبدأ في 14 مارس ، بالإضافة إلى اختيار قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب من خلال التصفيات داخل المعسكر.// انتهى //20:51ت م0075