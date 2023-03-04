لندن 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واسقلب فريق أرسنال تأخرَه اليوم إلى فوز مهم أمام ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعزز صدارته للدوري ببلغوه النقطة الـ 63، فيما تجمّد رصيد برونموث عند 21 نقطة في المركز الـ 19.وواصل مانشستر سيتي ملاحقته المتصدر بتغلبه على نادي نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء، ليصل إلى النقطة الـ 58 بفارق نقطتين عن المتصدر، فيما تجمّد رصيدة نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الخامس.كما تغلَّب تشلسي بهدف نظيف على ضيفه ليدز، ليصل إلى النقطة 34 في المركز العاشر، ويبقى ليدز في المركز الـ 17 بـ 22 نقطة، كما فاز بنفس النتيجة ووولفرهامبتون على توتنهام ليعزز رصيده النقطي ويصل إلى 27 نقطة في المركز الـ 13، ويبقى توتنهام في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.واكتسح برايتون، وست هام يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل، ليرفع نقاطه إلى 38 في المركز الـ 8، ويبقى وست هام في المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة، كما حقق أستون فيلا الفوز على كريستال بالاس بهدف دون مقابل، ليصل إلى النقطة 34 في المركز الـ 11، ويبقى البالاس في المركز الـ 12 برصيد 27 نقطة.//انتهى//21:02ت م0076