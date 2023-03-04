العلا 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واستوج الفارس البحريني محمد عبدالحميد الهاشمي، بطلاً لسباق كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل لعام 2023، الذي اختتم اليوم في محافظة العُلا.وشهدت الدورة الرابعة من هذه البطولة حضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الذي توّج البطل الهاشمي وأصحاب المركزين الثاني والثالث، بحضور كل من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا المهندس عمرو بن صالح المدني، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الفرنسية لتطوير العلا جيرارد ميستراليت.ونجح الفارس الهاشمي بعد أن أظهر مهاراتٍ عالية على حصانه ليون لاجتياز سباق التحمل الرئيسي للبطولة الممتد على مسافة 120 كيلومتراً ليكمل جولات السباق الأربع خلال 5:47:54 متفوقاً على منافسيه صاحبة أعلى ترتيب من بين النساء خلال بطولة اليوم، الإسبانية ماريا بونتون الفاريز والإسباني عمر ريدريكو بلانكو.وأضح سموُّ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل تشكل إحدى أكبر بطولات التحمل على أجندة بطولات الفروسية في المملكة، عادّاً نجاح البطولة هذا العام امتداداً لنجاحات نسخ البطولة الفائتة، ومختلف الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة، في إطار سعيها الدائم لتعزيز مكانتها الرائدة بصفتها مركزاً عالمياً للفروسية ورياضات أخرى دولية وكبرى، مهنئاً سموُّه الفائزَ بالبطولة لهذا العام، ولجميع المشاركين في هذا السباق الغني بالتحديات.من جانبه،أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا،المهندس عمرو بن صالح المدني، أن هذه البطولة ستجذب اهتمام المعنيين بعالم الفروسية في مختلف بقاع العالم لمحافظة العُلا، معرباً عن سعادته وفخره باستضافة بطولة مميزة مثل هذه البطولة الدولية التي تحمل اسما غالياً علينا جميعا، وحظيت بمشاركة فرسان وفارسات عالميين؛وهو ما سيسهم في تنشيط الحركة السياحية في العلا، ومناسبات رياضية دولية أخرى بذات المستوى.وأشار إلى أن نسخة هذا العام من البطولة سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الفروسية في العلا، ومدى التزام صناع القرار في العلا بإنشاء مركز عمل يضمن تشجيع المواهب المحلية وتحقيق تطور كبير على جميع المستويات لرياضة الفروسية في المنطقة.من جهته، أرجع الفارس البحريني حامل لقب البطولة لعام 2023م في نسختها الرابعة محمد الهاشمي، إنجازه إلى الفريق التدريبي معه، الذي بذل الكثير لتحقيق هذا اللقب المهم، مؤكداً أن ارتفاع درجة حرار الطقس والتضاريس الصعبة على طول مسار السباق، زادا من روعة الإنجاز وشكَّلا حافزاً كبيراً وثقة للمضي قدماً في المشاركة والفوز بمثل هذه السباقات مستقبلاً، مثمناً للهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية دعمهما المتواصل له ولباقي المشاركين في هذه النسخة من البطولة، إذ لمست وزملائي الفرسان والفارسات المشاركين هذه الجهود المبذولة من الجهتين، منذ أن وطأت أقدامنا وخيلنا أرض العلا، بدءاً من حفاوة الاستقبال وتوفير كل ما يلزم لمنحنا الأجواء المثالية لمنافسة عادلة وحقيقية، ومشاركة ممتعة لن تنسى، مؤكداً أن البطولة كانت تجربة استثنائية للفرسان والخيل وطاقم العمل ومحبي رياضة الفروسية طوال أيام إقامتها.//انتهى//21:20ت م0077