القاهرة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واسحقق فريق الأهلي المصري فوزاً ثميناً على حساب ضيفه فريق القطن الكاميروني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام في القاهرة، ضمن لقائه المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.بهذ الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في المركز الثالث، خلف صن داونز الجنوب أفريقي متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، والهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما بقي القطن في المركز الرابع بدون نقاط.//انتهى//21:21ت م0078