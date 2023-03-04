أبها 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسانطلقت - اليوم- أولى محاضرات الدورة العلمية الموحَّدة الأولى التي تنظِّمها إدارة الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير في جامع الملك فهد بأبها.وقدَّم الدكتور فهد بن سعيد القحطاني - خلال المحاضرة الأولى للدورة- شرحًا لكتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي، حضره جمع من طلاب العلم والمهتمين "حضوريَّا وعن بعد" عبر الاتصال المرئي.وستتواصل يوم غدٍ الأحد المحاضرات التي يقدمها على مدار ثلاثة أيام الشيخ عائض القحطاني،عن مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبدالوهاب، ويومي الاثنين والثلاثاء شرح لكتاب الصيام من زاد المستنقع للحجاوي.وستختتم الدورة التي يرعاها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحاضرة للشيخ علي علامي الشديدين،عن تفسير قصار المفصل " تفسير السعدي".// انتهى //21:27ت م0079