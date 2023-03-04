الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسواصل الأهلي تصدره ترتيب دوري جاهز للكرة الطائرة وذلك مع ختام منافسات الجولة الـ 16 رافعاً رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة بعد خسارته من الفيصلي، وفي المركز الثالث الابتسام برصيد 34 نقطة والفيصلي رابعًا بـ 30 نقطة.وجاءت نتائج مباريات هذه الجولة من الدوري في صالح الأهلي الذي حقق الفوز على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة، وسع به الفارق النقطي مع وصيفه الهلال الذي خسر من الفيصلي بنتيجة 3 - 1 ، فيما فاز الابتسام ثالث الترتيب على النصر بثلاثة أشواط نظيفة، وتغلب اليرموك على الترجي 3 - 2 بعد مباراة مثيرة استمرت خمسة أشواط، بينما نجح الخليج في تجاوز الوحدة بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط، وفاز الاتحاد على أبها بثلاثة أشواط مقابل شوط.// انتهى //21:47ت م0080