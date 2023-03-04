الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واساستعاد فريق التعاون نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل إثر فوزه الثمين على مستضيفه ضمك، بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما - اليوم- على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.وتقدم التعاون بهدف السبق عن طريق اللاعب لياندر تاوامبا في الدقيقة 27، وعزَّز فهد الرشيدي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 48، وقلَّص منصور حمزي لاعب ضمك الفارق بتسجيله هدفاً في الدقيقة 56، لكنه لم يمنع فريقه من تفادى الخسارة الثالثة توالياً.وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 34 نقطة، في المركز الرابع مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الهلال أمام الفتح، والمؤجلة من الجولة الـ18، في المقابل بقي ضمك في المركز التاسع بـ 22 نقطة.ويستضيف التعاون نظيره الهلال يوم الجمعة القادم، فيما يحل ضمك ضيفاً على الطائي يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 20.//انتهى//21:52ت م0082