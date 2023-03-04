الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واسحقَّقت الفرس غلا لولوة، لأبناء سالم آل علي ،بطولة الـ1000، وسلَّم الكأس للفائز الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن. كما حقَّق الجواد الأموي، لأبناء هيف القحطاني، كأس نادي سباقات الخيل، وسلَّم الكأس للفائز الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن.فيما حقَّق الجواد فودن، للمالك رفاعي الغريبان، كأس الأمن العام، وسلَّم الكأس للفائز معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وذلك في الحفل الـ 101 الذي نظَّمه نادي سباقات الخيل اليوم ضمن موسم سباقات الرياض 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تضمَّن الحفل أحدَ عشرَ شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1400م، فازت به الفرس سداهيم، للمالك ثامر البقمي. الشوط الثاني على مسافة 1400م، فاز به الجواد استقلال، لإسطبل سيالة.الشوط الثالث على مسافة1200م، فاز به الجواد بسول لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز.الشوط الرابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد نورتون ثورب بوي، للمالك عبدالله الخشان.الشوط الخامس على مسافة 1800م، فاز به الجواد أشجع لأبناء الملكِ عبدِالله بن عبدالعزيز.الشوط السادس على مسافة 1800م، فاز به الجواد ابن رمثان، لأبناء الملكِ عبدِالله بن عبدالعزيز.الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد رستم باشا، للمالك سعد عبدالواحد.الشوط الثامن على مسافة 2400م، فازت به الفرس نجابة العز، للمالك ماجد البقمي.الشوط التاسع على مسافة 1600م، فاز به الجواد فودن، للمالك رفاعي الغربان. الشوط العاشر على مسافة 1400م، فاز به الجواد الأموي، لأبناء هيف القحطاني. الشوط الحادي عشر على مسافة 1600م، فازت به الفرس غلا لولوة، لأبناء سالم آل علي.//انتهى//22:19ت م0085