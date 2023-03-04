القدس المحتلّة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واسوثَّقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اعتقال جيش الاحتلال الغاشم الشهر الماضي 480 فلسطينيّاً، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم أطفال ونساء.وأكد نادي الأسير الفلسطيني -في تقرير- أن من بين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الشهر الماضي 67 طفلاً، و167 فلسطينيّاً من مدينة القدس، التي شهدت الشهر الماضي عمليات اقتحام ومداهمات واسعة.وفي السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، بإصابة طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مخيم العروب بمدينة الخليل، واعتقاله بعد إصابته.//انتهى//22:28ت م0086