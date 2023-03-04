سياسي / جيش الاحتلال يعتقل 480 فلسطينيّاً الشهر الماضي
السبت 1444/8/12 هـ الموافق 2023/03/04 م واس
القدس المحتلّة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واس
وثَّقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اعتقال جيش الاحتلال الغاشم الشهر الماضي 480 فلسطينيّاً، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم أطفال ونساء.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني -في تقرير- أن من بين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الشهر الماضي 67 طفلاً، و167 فلسطينيّاً من مدينة القدس، التي شهدت الشهر الماضي عمليات اقتحام ومداهمات واسعة.
وفي السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، بإصابة طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مخيم العروب بمدينة الخليل، واعتقاله بعد إصابته.
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22:28ت م
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