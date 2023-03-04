الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واساختتمت بطولة أندية الدمام والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة للرجال لجميع الفئات السنية، التي استمرت يومين على مسبح وزارة الرياضة بالدمام (الصالة الخضراء) خلال المدة من 3-4 مارس الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة، وبمشاركة 373 سباحاً من 15 نادياً ، فيما قادها تحكيمياً 25 حكماً.وحلَّ نادي الصفا في المركز الأول في الترتيب العام، فيما جاء نادي الخليج ثانياً، وحقق نادي السلام المركز الثالث.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.//انتهى//22:38ت م0087