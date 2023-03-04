الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسيدخل المنتخب السعودي للرماية منافسات بطولة كأس العالم للأطباق على ميادين لوسيل في الدوحة العاصمة القطرية غداً.ويمثل الأخضر السعودي في رماية الأطباق " سكيت " حاتم الشمري وسعيد المطيري وماجد التميمي،وفي منافسات " التراب " محمد الشريدة وفهد المطيري، ويقود الرماة السعوديين الإيطالي دافيدي سيكوندي.من جانبه، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الرماية رئيس البعثة السعودية في البطولة العالمية راكان الفهيد، جاهزية الرماة السعوديين للمشاركة في الحدث العالمي، مشيراً إلى قوة البطولة، حيث تجمع أفضل الرماة على مستوى العالم، منوهاً بالرماة السعوديين، القادرين على المنافسة في البطولة، وتحقيق منجز جديد باسم الوطن بعون الله.// انتهى //23:15ت م0090