الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واسعبر معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عن اعتزازه بما وصلت إليه رياضة الفروسية من تقدم كبير، والتي تعد جزءاً أصيلاً من موروث المملكة وتاريخها، منوهاً بالاهتمام والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لرياضة الفروسية بالمملكة.جاء ذلك خلال تتويج معاليه، الجواد (فودن) لمالكه رفاعي بن صنت الغريبان بكأس الأمن العام، نظير فوزه بشوط الأمن العام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية اليوم، ضمن فعاليات موسم سباق الخيل بالرياض.//انتهى//23:29ت م0092