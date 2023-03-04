الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمیر بندر بن خالد الفیصل رئیس مجلس إدارة ھیئة الفروسیة ورئیس مجلس إدارة نادي سباقات الخیل الفائزین في بطولة الأفراس الیوم خلال رعایته لختام البطولة الوطنیة الثانیة عشر لجمال الخیل العربیة الأصیلة، والتي انطلقت یوم الأربعاء الماضي بتنظیم وإشراف مركز الملك عبدالعزیز للخیل العربیة الأصیلة بمشاركة 450 رأس تعود لـ 248 مالك.وحصلت على الذھب في بطولة الأفراس الفرس "أي جي دجمیلجة" لمربط ھامات، ونالت الفضة الفرس "أكبكتیشن" لمربط نسما، وحققت البرونز الفرس "تھاني الخالد" لمزرعة الخالد.كما توج سموه الفائزین ببطولة الفحول وحصل على الذھب الحصان "حاتم عذبة" لمربط عذبة، ونال الفضة "جراح المعود" لمربط عبدالله المحمود، والبرونز "دي رواج" لمربط الزاید.وكرم سموه حكام البطولة والرعاة، كما سلم سموه جائزة أعلى درجة في البطولة لمربط نسما والتي حصلت علیھا الفرس "أكبكتیشن"، وجائزة أفضل حركة للمالك عیسى محمد الحسیني والتي فاز بھا المھر أم زذ المھلھل، وجائرة أعلى درجة للإنتاج المحلي لعبدالله المحمود والتي فاز بها المھر "جراح المعود".وفازت بذھب بطولة المھرات عمر السنة المھرة " لمى سماء نجد " لمربط سماء نجد، ونالت الفضة "منار الخالدیة" لمزرعة الخالد، والبرونز "شھد المسك" لمربط المسك.وفاز بذھب الأمھار عمر السنة المھر "أكمل عذبة" لمربط عذبة "وفاز بالفضة "ساري الوشم" لمربط الوشم، "كي إتش سكاب" لمربط الخوالد.وحققت ذھب بطولة المھرات عمر ٢-٣ سنوات المھرة "ورد المعود" لمربط الدرعیة، ونالت الفضة المھرة "مزون الدرعیة" لمربط الخوالد، والبرونز "نجود نسما" لمربط نسما.وحصل على ذھب بطولة الأمھار عمر ٢-٣ سنوات المھر "دي رزین" لمربط مسك العود، ونال الفضة "عالي أكمل" لمربط أكمل، والبرونز "أنور السید" لمربط السید.وأقیمت ضمن البطولة الوطنیة 4 بطولات خاصة للخیل سعودیة الأصل والمنشأ توج الفائرین فیھا مدیر عام مركز الملك عبدالعزیز للخیل العربیة الأصیلة عبدالعزیز المقبل، وجاءت نتائجھا على النحو التالي في فئة المھرات حققت جیاد صاحب السمو لملكي الأمیر أحمد بن عبدالعزیز البطولة "إشراق عذبة" الذھب، "علیاء عذبة" الفضة، و"زینة عذبة" البرونز.وفي فئة الأفراس سعودیة الأصل والمنشأ حققت الذھب "منارة عذبة" لصاحب السمو لملكي الأمیر أحمد بن عبدالعزیز، وحصلت على الفضة "عبیثة" لمربط البدر للأمیر بدر بن محمد بن سعود الكبیر، ونالت البرونز "ذبلة الجنادریة" لمربط العارض، وفي فئة الأمھار حقق الذھب "أبان عذبة" لصاحب السمو لملكي الأمیر أحمد بن عبدالعزیز، ونال الفضة "فخر المزموم" لمربط المزموم، ونال البرونز "دامر عذبة" لمربط عذبة، وفي فئة الفحول حقق الذھب "بلسم عذبة" لصاحب السمو لملكي الأمیر أحمد بن عبدالعزیز، والفضة "فھد عذبة" لصاحب السمو لملكي الأمیر أحمد بن عبدالعزیز، والبرونز "لیث دیراب" لمربط العارض.وقدمت ھیئة الفروسیة ٢٠٠ ألف ریال جوائز نقدیة للخیل سعودیة الأصل والمنشأ وذلك دعماً لملاكھا وتحفیزاً للحفاظ علیھا.وفي ختام الحفل تسلم سموه درعاً تذكارياً مقدماً من مركز الملك عبدالعزیز.// انتهى //23:48ت م0093