الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بالسيد أجاي بانجا، المرشح لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث ناقشا رؤية وأولويات مجموعة البنك الدولي خلال الفترة القادمة.واستعرض السيد بانجا لمعالي الوزير رؤيته للمضي قدمًا في تحقيق الأهداف التنموية للمجموعة.وأشار معالي وزير المالية إلى أن المملكة العربية السعودية تدعم ترشيح السيد بانجا لهذا المنصب.// انتهى //00:59ت م0002