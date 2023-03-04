كوالالمبور 13 شعبان 1444 هـ الموافق 5 مارس 2023 م واسقضى أربعة أشخاص، في الفيضانات التي سبّبتها أمطار غزيرة في ولايات عدة في أنحاء ماليزيا.وأشارت السلطات الماليزية اليوم، إلى أنه تم إجلاء أكثر من 41 ألف شخص من ست ولايات، وخصوصاً من ولاية "جوهر"، إلى مدارس ومراكز.وذكرت أن استمرار هطول الأمطار أدت إلى عرقلة عمليات الإغاثة.من جهتها، توقعت وكالة الأرصاد الجوية الماليزية أن هطول الأمطار قد يستمر حتى أبريل القادم.// انتهى //01:32ت م0004