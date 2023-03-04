الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستوّج المدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز البقوص ، الفارس عبدالله الشربتلي بكأس اللجنة لقفز الحواجز في البطولة التي اختتمت أمس السبت في مقر قفز السعودية بالجنادرية بالرياض.وجاء فوز الشربتلي بعد منافسة قوية استطاع خلالها خطف الصدارة برفقة جواده "كانا بيس" بدون أخطاء وبزمن 51.29 ثانية، ليحل في المركز الثاني الفارس سعد العجمي على الجواد "فريدوم" بمجموع أربعة أخطاء وبزمن 48.98 ثانية، فيما حل في المركز الثالث الفارس مشاري الحربي على الجواد "كاساكاديلو" وبمجموع أربعة أخطاء وبزمن 49.07 ثوان.وشهدت البطولة تنافسًا قويًّا، على مدار ثلاثة أيام شارك فيها أكثر من 100 فارس وفارسة على عدة مستويات.يشار إلى أن الاتحاد السعودي للفروسية سيختتم الخميس القادم بطولاته الدولية لقفز لحواجز لهذا الموسم بإقامته بطولة كأس الدرعية على مقر قفز السعودية في الفترة 9-11 / 2 / 2023م.// انتهى //01:45ت م0005