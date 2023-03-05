الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية موزمبيقالمملكة وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهمالمملكة تدعم تُرشح أجاي بانجا لقيادة مجموعة البنك الدوليبندر بن خالد الفيصل يتوج الأبطال في ختام بطولة الجمال الـ 12أمطار على العاصمة المقدسةهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر قضية جنائيةالمؤتمر العدلي الدولي ينطلقُ غداً في الرياضبلدية الخبر تبدأ تطوير جادة الخبر على مساحة 26.600 م2أمانة الرياض تستعرض استراتيجيتها لتطوير الحدائق بالمدينةمحافظ جدة يُطلق مبادرة "جدة تتحرك" في نسختها الثانيةوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( خدمة المعتمرين) : تُولي المملكة اهتماماً استثنائياً بخدمة المعتمرين والحجاج، وتسخّر من أجل هذا الهدف الإمكانات المادية والبشرية كافة، إذ تؤمن حكومات المملكة المتعاقبة، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - أن خدمة الحرمين الشريفين، وتأمين الراحة للمعتمر والحاج والزائر شرف كبير لا يضاهيه أي شرف آخر.وأضافت : ما سبق، أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في مناسبات عدة، وبكلمات واضحة أن رعاية الحجاج والمعتمرين والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم أصبحت في قمة اهتمامات الحكومة منذ تأسيسها، ولا تزال، وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة".وأشارت الى اهتمامات المملكة حكومة وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين والمعتمرين ذروتها خلال موسم شهر رمضان المقبل، حيث تشهد هذه الأيام تحضيرات وترتيبات مغايرة للشهر الفضيل، تبدو مختلفة في الشكل والمضمون عن المواسم في السنوات الماضية، ليس لسبب سوى أن هذا الموسم تعود فيه الطاقة الاستيعابية للحرمين إلى ما كانت عليه قبل ظهور جائحة كورونا، وبالتالي تم رفع مستوى الخطة التشغيلية للموسم لتكون أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك في تاريخ رئاسة الحرمين، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".وزادت : وبتوجيهات القيادة، ستركز الخطة هذا الموسم على الضيف، باعتباره محوراً رئيساً، مع الاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر، منذ وصولهم إلى الساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة في الروضة الشريفة.وأعتبرت أن الجودة والشمولية في خطة التشغيل يجسدها أنها تستهدف خدمة ثلاثة ملايين قاصد ومعتمر، إلى جانب تكثيف المبادرات والبرامج والخدمات، من أجل تحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف، وتسخير 12 ألف موظف لخدمة المعتمرين؛وختمت : ولتعزيز وتحقيق أهداف الخطية كاملة، فهي تعتمد على الحوكمة والمحاسبة، ولا مكان للتقصير والعمل على مدار اللحظة.وبينت صحيفة "البلاد" في كلمتها بعنوان ( شراكة التقدم ) : في قفزات متصلة متوازية ومتزامنة، تقدم المملكة بقيادتها الرشيدة، حفظها الله، أنموذجها الملهم لمسيرتها التنموية بشواهدها الممتدة في أنحاء الوطن، عبر شراكة قوية مع القطاع الخاص باعتباره إحدى القاطرات الأساسية للاستثمار .. وهذه الشراكة تثمر الكثير لدعم النمو وفرص العمل والتصدير وتوطين التقنيات الحديثة، انسجاماً مع التوجه الوطني للاستثمار في اقتصاد المستقبل.وأضافت : وتعزيزاً لهذا الحراك التنموي، يواصل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”شريك” دوره الكبير في نمو الاستثمارات بأرقام قياسية، وما يرتبط بذلك من نتائج أكبر للاقتصاد السعودي ودعم تقدمه المتواصل في قائمة الاقتصاديات الأكبر عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وثقته بلا حدود في قدرات وتطلعات أبناء وبنات الوطن وهمتهم العالية في مواقع العمل بكافة قطاعاته.وختمت : المستهدفات التريليونية للبرنامج تتوالى بارتفاع عدد الشركات في الحزمة الأولى ومشروعاتها الكبرى واستثماراتها المرصودة بتكلفة 192 مليار ريال، وهي أرقام لها أهميتها ودلالاتها الكبيرة في الطفرة الاستثمارية، في الوقت الذي حققت فيه المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022.// انتهى //06:19ت م0008