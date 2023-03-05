جيزان 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، الطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //07:33ت م0011