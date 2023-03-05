عام/ "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان
الأحد 1444/8/13 هـ الموافق 2023/03/05 م واس
جيزان 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس
نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، الطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
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