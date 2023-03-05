تالين 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسيدلي الناخبون في إستونيا اليوم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.ويحق لـ 965 ألف ناخب في إستونيا الإدلاء بأصواتهم لشغل 101 مقعداً في البرلمان الإستوني، كما يمكن للإستونيين الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت.وتخوض تسعة أحزاب الانتخابات التاسعة منذ استقلال إستونيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، مع إعلان النتائج الرسمية للتصويت الشخصي والإلكتروني في وقت لاحق من مساء اليوم.// انتهى //10:47ت م0019