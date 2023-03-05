القدس المحتلة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تغطيتها للاعتداءات المستمرة للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والبلدات الفلسطينية، وما خلفته تلك الاعتداءات في بلدة حوارة في نابلس من دمار في ممتلكات الفلسطينيين، إضافة إلى الجهود المستمرة لحصر الأضرار التي لحقت بالبلدة لتعويض سكانها لتعزيز صمودهم في وجه هجمات المستوطنين، وإصابة واعتقال العديد من الفلسطينيين في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القدس والخليل، وقرار الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل فلسطينية في القدس.وتطرقت لدعوة مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى إجراء تحقيق في الأعمال الإسرائيلية في فلسطين، ومطالبة ست دول أوروبية في بيان مشترك، بوقف التوسع الاستيطاني.وأنبأت صحف الأحد بمواصلة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية، لليوم الـ19 على التوالي، رفضاً لإجراءات الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير بحقهم وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.واهتمت بإعلان البنك الدولي، أن الزلزال البالغة قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر وهزاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت شمال سوريا في السادس من فبراير الماضي، تسببت بأضرار تقدر بنحو 5,1 مليارات دولار.// انتهى //10:50ت م0020