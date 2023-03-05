الظهران 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستشارك دارة الملك عبدالعزيز في معرض الشرقية للكتاب 2023، الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن مهرجان الكتّاب والقراء في المنطقة الشرقية في نسخته الأولى، تحت شعار (معرض، ثقافة، حضارة، فن)، وذلك بمركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (إكسبو)، خلال الفترة من 2 إلى 11 مارس الحالي، وبشراكة ثقافية مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء).وتشارك الدارة في هذه الفعالية البارزة كونها المرجع المعتمد في تاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها وجغرافيتها، وما يتصل بذلك من تاريخ الجزيرة العربية وتاريخ العالمين العربي والإسلامي، وبوصفها رافدًا حضاريًا يربط الأجيال بالماضي العريق، حيث أعدت لذلك ركنًامميزًا في المعرض، بتصميم عصري جذاب، يجري فيه عرض وبيع إصدارات الدارة ومؤلفاتها ذات الصبغة العلمية في مجالات التاريخ، والجغرافيا، والأدب، والثقافة، والآثار الفكرية والعمرانية.كما تم تجهيز المعرض بشاشة لعرض أفلام من إنتاج الدارة، تتمحور حول التعريف برسالة ورؤية دارة الملك عبدالعزيز وأبرز أنشطتها وأعمالها، إضافة إلى أفلام عن التاريخ الوطني السعودي، كما يضم المعرض ركنًا لبيع الإصدارات الحديثة.// انتهى //10:58ت م0022