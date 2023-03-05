دبي 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسافتتح أمس في إمارة دبي المؤتمر السنوي لجمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه جمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمعية الإمارات للأمراض الجينية، بمشاركة 500 متخصص و100 محاضر من 18 دولة.ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات المتعلقة بالتشخيص والعلاج والأبحاث المتعلقة بالأمراض النادرة.ويناقش المشاركون تأثيرت استخدام الذكاء الاصطناعي في المساعدة بالتشخيص المبكر، واستخدام المنصات الإلكترونية التي تسهل الوصول إلى التشخيص على الأطباء من كل التخصصات لتتمكن من التدخل العلاجي المبكر للأمراض النادرة.// انتهى //11:04ت م0024