القاهرة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الدكتورة هالة السعيد، إنشاء الصندوق مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة، مبينة أن الصندوق يعد الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية ويدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر.وأشارت إلى تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الدولة تبذل جهودها لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، موضحًا أنه تم إعداد حزمة لتحسين الأجور والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا.وواكبت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى أن دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، أعربوا في بيانٍ أوروبي مشترك عن قلقهم البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف في الضفة الغربية، وإدانتهم عنف المستوطنين العشوائي ضد الفلسطينيين.وأفادت أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، تعهد بالعمل على تنفيذ المصفوفة المحدثة لاتفاق السلام، داعيًا المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات والمانحين إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة القوية التي تتحرك من الجنوب إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة إلى 10 قتلى، وانقطاع الكهرباء عن منازل أكثر من مليون شخص في 5 ولايات أمريكية.// انتهى //11:07ت م0026