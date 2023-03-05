الدمام 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع نادي الخليج بسيهات أمس، مبادرة توعوية مجتمعية في مجال النظافة العامة في مدينة سيهات تحت شعار "لأجل مدينتنا"، والتي تهدف إلى تنمية السلوك الإيجابي واستدامة نظافة البيئة، وتعزيز مسؤولية المجتمع والارتقاء بمستوى الوعي البيئي.وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تجسد مفهوم الشراكة الحقيقية بين جميع أفراد المجتمع وتعكس تكامل جهود القطاعات الحكومية والخاصة في تعزيز قيم الاستدامة والإسهام في برامج التوعية الميدانية التي تسهم في بناء جيل واعٍ وقادرٍ على تعزيز دوره في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمنطقة.وأكدت الأمانة حرصها في المشاركة في مثل هذه المبادرات التوعوية، والتي من شأنها توعية المجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على الممتلكات العامة لينعم بها الجميع.// انتهى //11:08ت م0027