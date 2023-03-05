القدس المحتلة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين، خلال عمليات مداهمة واقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت منزلاً في بلدة يتما بنابلس شمال الضفة الغربية، واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين من داخلة، فيما اعتقلت خمسة فلسطينيين في القدس ورام الله، بعد اقتحام ومداهمة منازل الفلسطينيين.وفي السياق ذاته جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، وذلك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات من مؤسسات فلسطينية من مخططات للمستوطنين، لتنفيذ عمليات اقتحام كبيرة للأقصى هذا الأسبوع.// انتهى //11:09ت م0028