إسلام آباد 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عزم حكومته على معالجة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلاده.وتابعت تطورات المحادثات الجارية بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى منح باكستان حزمة دعم اقتصادي.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الدوحة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًّا.وأخبرت في الشأن الأمني عن نجاح الأمن الباكستاني في اعتقال ثمانية إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم البنجاب.وعرجت صحف الأحد على متفرقات منها إجلاء آلاف السكان في ماليزيا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ومقتل وإصابة العشرات جراء العواصف والأعاصير التي ضربت مناطق جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //11:13ت م0029