بغداد 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمبادرة ريادة للتنمية والتشغيل التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي تهدف إلى تحفيز فئات الطلبة والشباب على التفاعل مع متغيرات سوق العمل والتطوّر التكنولوجي واستثمار المهارات الفردية والمواهب والقدرة على الابتكار.وأشارت إلى إنهاء البرلمان العراقي مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.وعرجت صحف بغداد على قرار وزارة الخارجية العراقية إرسال وفد رسمي إلى ليبيا لمتابعة أوضاع الجالية العراقية هناك وتلبية احتياجاتهم.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية رغم الإدانات العربية والدولية المنددة بذلك.// انتهى //11:25ت م0031