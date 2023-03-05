الجزائر 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد وزير العمل والتشغيل يوسف الشرفة أمس أن الحكومة استشارت كل التنظيمات النقابية القانونية حول مضمون التعديلات المدرجة على مشروعي قانون التنظيم النقابي والإضراب عن العمل، واحترمت الاتفاقيات التي وقعتها في هذا المجال مع الهيئات الدولية.وتحدثت عن إعلان وزير الطاقة والتعدين الجزائري محمد عرقاب أمس، أن سياسة الجزائر في مجال الطاقة تهدف المضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول عبر الاعتماد على مزيج طاقوي أكثر تنوع، بأقل تكلفة وأكثر نظافة، مع الاستفادة من المكاسب الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة والعمل على التحكم في استهلاكها من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.وفي الشأن الفلسطيني، لفتت صحف الأحد الانتباه إلى تحذيرات منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، من مخاطر إعادة تفعيل الاحتلال الإسرائيلي المشروع الاستيطاني الأخطر، على مستقبل مدينة القدس والضفة الغربية.وعرجت على جولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في أفريقيا، مشيرة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي آخر محطة زارها الرئيس ماكرون في إطار جولة أفريقية شملت 4 دول وتنتهي اليوم، شرح فيها إستراتيجية فرنسا الجديدة في القارة السمراء عبر برامج شراكة جديدة وفق شعار الجميع رابح.// انتهى //11:43ت م0034